Иностранец обвиняется в нападении на таксиста в центре Санкт-Петербурга

Его удалось поймать в самом центре северной столицы. Инцидент произошел 11 января на улице Ломоносова. Известно, что нападающий был пассажиром такси. Он и водитель о чем-то поспорили – свою правоту парень решил доказать, применив силу. Он достал нож и воткнул его в ногу таксисту.Между ними завязалась драка, которая привлекла внимание бдительных сотрудников Росгвардии. Они остановили агрессивно настроенного человека и задержали его. Оказалось, что на такси набросился гражданин из стран Закавказья, говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Таксиста оперативно доставили в медицинское учреждение – его жизни ничего не угрожает.