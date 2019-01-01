Стал известен первый модный тренд наступившего года





Такое заключение Vogue сделал после проведённого исследования. Он проанализировал аккаунты различных fashion-блогеров, знаменитостей и моделей – ведь именно они задают моду.





Американские исследователи пишут, что есть основание полагать: новый тренд только набирает популярность, дальше одержимость кислотными цветаии будет только расти.





Недавно Gazeta.SPb писала сообщала, что в Северной столице пройдет неделя моды в ТРЦ " Галерея ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Новый год только наступил, а первую модную фишку уже ввели. Американский журнал Vogue пришёл к выводу, что в 2019 особенно модными станут яркие, вызывающие, неоновые – одним словом, кислотные цвета.