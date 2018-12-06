Жители Соснового Бора выложили видео с танцующими на льду тракторами

Пользователи социальной сети сравнили увиденное с битвой. Им показалось, что тракторы делят неубранный снег.





Известно, что сначала застряла одна спецтехника. Трактор приехал, чтобы убирать снег во дворах Липовского проспекта, а в результате не смог уехать с места событий из-за льда без посторонней помощи. Ему на выручку пришел другой трактор, который, последовав примеру коллеги, тоже застрял.В итоге друзья по несчастью безуспешно скользили, веселя тем самым прохожих, а толку от этого было никакого. В итоге к ним приехал третий – полноприводный трактор, который вызволил танцоров.