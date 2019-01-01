Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Сертолово





Все случилось на пересечении Выборгского шоссе и Песочной улицы. Там не поделили дорогу две черные машины. После столкновения, один из внедорожников въехал в забор, а другой снес ограждение.Очевидцы рассказывают, что оба транспортных средства выглядят очень помято. О состоянии водителей ничего не говорится. На место происшествия уже прибыли специалисты, которым предстоит разобраться в деталях дела. Люди рассказывают, что осколки автомобилей разбросаны по всей дороге.Вероятно, водители не справились с управлением – сейчас на дорогах гололед, что создает условия для увеличения количества аварий.