В Луге больных туберкулезом пришлось лечить через суд





По непонятным причинам больные отказывались и уклонялись от лечения, предписанного врачом.





Тогда в суд были поданы исковые заявления о принудительной госпитализации жителей Луги. По решению суда туберкулезников отправили в специализированную медицинскую противотуберкулезную организацию.





В октябре прошлого года Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стали чаще болеть туберкулезом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





На учете фтизиатрического кабинета в Лужской межрайонной больнице находились три человека с заразной формой заболевания лёгких, сообщает областная прокуратура.