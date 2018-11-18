Трамп отказался вводить режим ЧП в Америке

Пока что Трамп не намерен вводить режим ЧП, хотя до этого заявлял, что имеет на это полное право, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.





Таким образом, сейчас многое зависит от парламентариев, которые отказались поддержать финансирование стены на границе с Мексикой. Спор между демократами и главой государства длится довольно давно – на этот раз конфликт обернулся бюджетным кризисом. Республиканцы настаивают на необходимости строительства, а демократы убеждают, что ни за что не согласятся на то, чтобы стену возводили за государственный счет.