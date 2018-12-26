В Грузии за месяц от свиного гриппа скончалось 15 человек





Всё смерти произошли за последний месяц и стали результатом заражения вирусом H1N1, называемым в народе свиным гриппом. Все погибшие были в возрасте от 25 до 45 лет. Двое скончались на днях.





Грузинские пользователи соцсетей пишут, что больницы в стране переполнены, а скорая на вызов добирается по несколько часов.





Напомним, что Миндздав призывает россиян пройти вакцинацию от гриппа и соблюдать меры гигиены. Это в какой-то мере обезопасит от заболевания.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге зафиксировали первую смерть от гриппа в этом году . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Число летальных исходов гриппа в Грузии приблизилось к 15, соощает “РИА Новости” со ссылкой на заявление главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.