Apple хочет заняться производством одежды

У журналистов разыгралась фантазия: кто-то считает, что ткань можно использовать для шляп со встроенными наушниками, а другие считают, что такой материал будет собирать данные о человеке, носящем ее. Стоит иметь в виду, что компания любит экспериментировать и вполне вероятно, что пользователи могут никогда не увидеть ту самую ткань, говорится в Apple Insider.









СМИ предположили, что эту ткань используют для пошива одежды от всемирно известной компании. Известно, что заказчик ходит видеть такой материал, который будет включать разные нити. Один вид, «изоляционных», призван защитить кожу, а другой, «проводящих», станет распространять электрический сигнал.