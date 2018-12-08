СМИ: «Сбербанк» повысит ставки по ипотеке

О повышении ставки пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в «Сбербанке». Сотрудник банка говорит, что они поднимутся на готовое жилье на один п.п., а для кредитов с первоначальным взносом менее 20% - на 0,2 п.п., говорится в ТАСС.





До этого о повышении кредитных и депозитных ставок рассуждал глава банка – Герман Греф. Он говорил, что это произойдет в 2019 году из-за решений, принятый Банком России по регулированию рынка.