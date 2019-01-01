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Крыша Витебского вокзала неожиданно дала течь
23:59, 11 января
Тэги: витебский вокзал, реставрация, снег
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