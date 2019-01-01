Крыша Витебского вокзала неожиданно дала течь





Выяснилось, что вода накапала с потолка. Это стало возможным из-за скопившегося на крыше здания объема снега. Сливное отверстие на крыше обледенело из-за перепада температур, поэтому путь для снега был заблокирован, он копился.





В ОЖД отметили, что проблема уже устранена. Накануне подрядная организация целый день занималась уборкой снега с кровли здания. Отмечается, что инженерная служба вокзала контролирует этот вопрос.





Напомним, что в мае, перед ЧМ-2018 здание Витебского вокзала было отреставрировано.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Витебском вокзале покажут платья эпохи модерна . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









В одном из углов картиного зала Витебского вокзала 11 января была обнаружена лужа воды небольшого размера, собщает “Фонтанка”.