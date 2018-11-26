От России на «Евроведение-2019» может поехать Ольга Бузова

Напоминаем, что Ольга Бузова родилась и училась в северной столице. Сейчас она является ведущей, певицей, писательницей, владелицей собственного бренда одежды, а также ресторанного бизнеса. За плечами артистки два альбома, многие песни из которых стали хитами.





Известно, что кроме Бузовой в список возможных представителей попали Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Последние два уже испытывали удачу на «Евровидении». В очередной раз артиста не будут выбирать при помощи открытого отбора.