Памятник деревянного зодчества, дом Волкова в Ломоносове, под угрозой





Жители Ломоносова боятся, что на зиму памятник деревянного зодчества станет жильём для бездомных. Они считают, что бомжи могут устроить пожар.





У дома Волкова непростая судьба. Его расселили ещё в 2013 году и с тех пор памятник перешёл в собственность города. Потом случался пожар, консервация, попытка передать дом в частные руки для реставрации. Однако последнее не удалось воплотить из-за юридических тонкостей. Для покупки дома нужно было или перевести его в разряд нежилых помещений, или продавать по квартирам.





Сейчас судьба памятника деревянного зодчества не решена. Известно лишь, что ответственна за то, чтобы в дом не проникли посторонние, администрация Петродворцового района.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в в 2019 году начнется масштабная реставрация крепости Копорье . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Во время новогодних праздников в Ломоносове кто-то сломал замок у дома Волкова, об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на сообщение краеведа Виктора Мудрова.