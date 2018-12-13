Победа российского спортсмена в спринте в Оберхофе вызвала бурю негатива

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в «Зенит» может перейти защитник «Бенфики» Гримальдо. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Спортсмен не считает, что Логинов победил несправедливо, но уверен, что его нельзя уважать. Фуркад припомнил российскому биатлонисту скандал, который разгорелся вокруг Логинова в связи с обнаружением допинга в крови. Француз недоволен тем, что его соперник даже не извинился за нарушения правил, из-за которых его дисквалифицировали на несколько лет.