Страна Македония будет носить новое название

Напоминаем, что осенью 2018 года государство устраивало выборы, где просило высказывать свое мнение о граждан. Явка была слишком низкой, а референдум мало эффективен.





В эту пятницу в Македонии состоялось заседание парламента, на котором большинство депутатов согласились с необходимостью переименования страны. За инициативу проголосовал 81 человек из 120 – таким образом, совсем скоро Македонию нужно будет называть Северной Македонией. Пока что документ не подписал президент страны, но это без сомнения произойдет, говорится в ТАСС.