Лукашенко призвал белорусов готовиться к непростым годам из-за независимости

Напоминаем, что президент Белоруссии уже говорил о догадках по поводу намерений России присоединить к себе соседа. Такие подозрения возникли у Лукашенко после налогового маневра Москвы. Он угрожает независимости Белоруссии, убежден Лукашенко. Москва настаивает на том, что не планирует никого к себе присоединять.







Фото: сайт президента Республики Беларусь





Глава страны убежден, что сложные времена продлятся как минимум два года. В этот период другие государства будут испытывать Белоруссию на прочность, но она найдет «достойный ответ». Также Лукашенко пообещал, что 2019 год станет для белорусов удачным, несмотря на все трудности. С такими заявлениями выступил Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года, говорится в РИА Новости.