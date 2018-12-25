В районе Рубинштейна на голову прохожему свалился дорожный знак





Один из очевидцев сообщает, что на помощь пострадавшему сразу поспешили неравнодушные прохожие. Кто-то вынес ему стул из соседнего магазина, кто-то бинтами замотал раны.





Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга передаёт, что пока не способна назвать причину случившегося. Компания предполагает, что знак мог упасть как из-за ветра, так и из-за повреждения его уборочной техникой.





Недавно Gazeta.SPb, что в Петербурге на человека упал светофор. Это произошло на Ленинском проспекте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 11 января, примерно в семь вечера на перекрестке Графского переулка и улицы Рубинштейна упал дорожный знак. Он свалился прямо на голову проходящего мимо молодого человека. Об этом пишет “Фонтанка”.