На трассе Санкт-Петербург – Псков погиб один из участников аварии

Известно, что «Киа» двигался в сторону Пскову, когда по неизвестной причине машину вынесло на встречку. В результате на автомобиль наехала «Лада». В обоих транспортных средствах есть пострадавшие – врачи, приехавшие на место дорожно-транспортного происшествия, обнаружили ту водителей травмы средней степени тяжести.К сожалению, специалисты не успели помочь пассажиру «Киа» - он, получив травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте. Пока что сотрудники правоохранительных органов выясняют детали дела, а также устанавливают личность погибшего, говорится в сообщении УГИБДД по Ленинградской области.