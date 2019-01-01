Американец из Петербурга нашёл обручальное кольцо в моторе своего автомобиля





Дело в том, что в люксовом купе Шмуэкера стоит огромный 7,5-литровый мотор, довольно редкий. Именно при очистке двигателя случайно и было найдено украшение. Кольцо обнаружил Уилл Фрай, поскольку ему было потребовался именно такой мотор, который стоит в купе Шмуэкера. Сначала украшение показалось просто сгустком смазки.





Сам автомобиль хозяин не использует уже 20 лет, и если бы не эта случайность, обручальное кольцо так бы и осталось в моторе.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Туве петербургские археологи нашли древнюю мумию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Рэй Шмуэкер из штата Айова, который проживает в Петербурге, случайно нашёл кольцо потерянное почти 50 лет назад. Об этом пишет “Фонтанка”.