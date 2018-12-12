В дом Станового установили отреставрированную дверь

Напоминаем, что дом, о котором идет речь, был построен в начале 20 века. Его проектированием занимался архитектор Дмитрий Крыжаноский.





Петербуржцы считали, что она не вписывается в архитектурный ансамбль и решили добиться возвращения исторической детали. Дверь из медового месяца спустя несколько месяцев наконец вернулась на законное место. На этом жители дома не планируют останавливаться – они намерены заменить все металлические двери на старинные, а также отреставрировать парадные двери, говорится в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».