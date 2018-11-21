В Выборге разыскивают двух девочек, которые так и не дошли до школы

В ресурсном центре рассказали, во что были одеты школьницы. Одна из них при себе имела темно-красный портфель и была одета в черную куртку. Другая отличается длинными черными волосами, которые обычно не заплетает. Также обычно девочка говорит быстро и звонко. Из центра она ушла в парке и темных кроссовках, говорится в издании 47news.









Все произошло утром 10 января. Девочки вышли из своего дома и направились на остановку – их учебное заведение находилось в поселке Калинина. Непонятно, когда их видели в последний раз, но ни в школу, ни в центр они пока не возвращались. Обеим воспитанницам 13 лет, их разыскивают и очень ждут.