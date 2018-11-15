Минздрав выступил за то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным

Как электронные, так и обычные сигареты должны регулироваться одинаково.





Минздрав отмечает, что по данным Всемирной организации здравоохранения, нет доказательств того, что электронные сигареты менее вредны, чем привычное курение табака.





Напомним, что в прошлом году депутат от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить открыто рекламировать системы нагревания табака. По его мнению, электронные сигареты должны размещаться на прилавке за специальной шторкой, то есть быть спрятанными от глаз покупателей, как и обыкновенные сигареты.





Ранее Gazeta.SPb писала, что медики решили, что электронные сигареты не помогают бросить курить . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 11 января, Министерство здравоохранения РФ поддержало идею об открытой рекламе систем нагревания табака. Об этом сообщает “РИА Новости”.