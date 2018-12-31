Алексей Герман снимает фильм о театральной культуре Санкт-Петербурга

Режиссер пожаловался на то, что некоторые площадки не пускают к себе съемочную группу или же просят деньги за такую возможность. Тем не менее, фильму все равно быть – его хотят показать в 2020 году.





Так, например, съемки уже прошли в БДТ и десятки других мест, а также должны состоятся в Мариинском театре, МДТ и Александрийском театре. Помимо прочего, Герман-младший обещает заглянуть также в небольшие и независимые «храмы искусства». Он планирует пообщаться с актерами, режиссерами и всеми, кто имеет отношение к ним. В итоге получится своеобразное «путешествие по театрам, по закулисью», поведал Алексей Герман в разговоре с «Российской газетой».