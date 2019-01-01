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Петербуржцы рассказали о «бассейне» на улице Симонова из-за прорыва трубы

22:14
Тэги: коммунальная авария, выборгский район
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Тэги: коммунальная авария, выборгский район



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