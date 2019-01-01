Петербуржцы рассказали о «бассейне» на улице Симонова из-за прорыва трубы

Известно, что коммунальные службы уже работают на месте. Когда им удастся устранить поломку – непонятно.







Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург





Инцидент произошел сегодня вечером, 11 января. О случившемся рассказывают очевидцы, которые проживают в зоне отключения. Они пишут, что труба прохудилась после пяти часов вечера. В связи с этим дома остались без горячей воды и отопления.Обилие воды горожане сравнили с бассейном – многие убеждены, что вскоре он превратится в каток. Некоторые люди, правда, пишут, что у них все в порядке и вода есть. Другие же с ними спорят и отстаивают свою правоту.