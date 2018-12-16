Спасатели предупреждают жителей Ленинградской области о снежной буре 12 января

Спасатели предупреждают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также одеваться теплее. Температура воздуха опустится до минус восьми градусов. Скорость ветра достигнет в некоторых районах 12 метров в секунду, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».









Эксперты прогнозируют, что в эту субботу в регионе стоит ожидать снежную бурю с метелью. Помимо прочего, на дорогах образуется гололедица, которая становится причиной множества аварий. Из-за мокрого снега могут оборваться провода – к этому также нужно быть готовыми.