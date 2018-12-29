Ремонт набережной Смоленки сделают за 80 млн рублей





Отмечается, что это единственная организация, которая участвовала в конкурсе.





В планах ремонт левого и правого берега реки Смоленки на участке от Наличной улицы до Кораблестроителей. Стоимость контракта оценили в 80 млн рублей.





Также сообщается, что компания "Ремонтно-строительное управление №16" приведёт в порядок Приморский проспект, Малоохтинский мост, путепровод на проспекте Стачек и набережную Карповки.





Вчера Gazeta.SPb писала, что стало известно, кто будет делать уборку в метро Петербурга следующие четыре года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 11 января, ГКУ “Мостретрест” назвал победителя конкурса на ремонт набережной реки Смоленки. Им стала компания “Ремонтно-строительное управление №16". Об этом сообщается аа сайте госзакупок.