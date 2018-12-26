Туристов снова пускают на башню святого Олафа в Выборге

Напоминаем, что башня святого Олафа открыта для посетителей во все дни, кроме понедельника и вторника. Также, пожалуйста, рассчитывайте свои силы – не каждый сможетосилить подъем на башню высотой 40 метров.









На восстановление объекта ушел примерно год. Наконец работы завершены и все желающие могут беспрепятственно посетить достопримечательность. Известно, что билет для одного человека стоит 500 рублей. За эти деньги можно сходить сразу на несколько выставок, подготовленных сотрудниками музея, говорится в сообщении пресс-службы Выборгского замка.