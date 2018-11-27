70-летняя жительница Сланцев обвиняется в краже денег с карты умершей соседки

18 августа она, как обычно, пришла к своей знакомой и обнаружила ее бездыханное тело. Пенсионерка вызвала скорую помощь, а сама тем временем взяла у усопшей ее банковскую карточку. Женщины были настолько близки, что обвиняемая знала даже пин-код. Она отправилась в отделение, где сняла деньги – 16 тысяч рублей.Сообщение с соответствующей информацией пришло на телефон погибшей. Благодаря рассылке и удалось узнать о краже средств. Единственной подозреваемой по делу является пенсионерка, говорится в сообщении управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В скором времени она предстанет перед судом.