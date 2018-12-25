Мужчину из Соснового Бора могут оштрафовать за повреждение шести деревьев





Местный житель без разрешения спилил ель и березу. При этом он повредил четыре сосны – ни одно из деревьев теперь не сможет расти, фактически все они уничтожены.





Прокуратура Соснового Бора оценила ущерб в 22 тысячи рублей и предъявила гражданину иск. Таперь дело о самовольном спиле деревьев будет рассматривать надзорное ведомство.





В ноябре прошлого года Gazeta.SPb рассказывала о том, что прокуратура требует спилить больные деревья в саду на севере Петербурга, которые представляют опасность для жителей города . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки установила, что в Сосновом Бору в районе садоводства “Балтика” мужчина повредил деревья, сообщает ведомство.