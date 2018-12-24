Петербургские компании оштрафовали на три миллиона рублей из-за неубранного снега

ГАТИ, отправившись на проверку, выявило множеств нарушений особенно во внутриквартальных территориях следующих районов: Петроградском, Адмиралтейском и Центральном, говорится в сообщении ведомства.





В северной столице в последнее время ежедневно борются со снегом. На это брошены силы государственных структур, а также компаний, отвечающих за своевременную уборку тех или иных территорий. Недавно в Санкт-Петербурге появились санкции за ненадлежащую уборку снега. Так, юридические лица могут наказывать штрафом на сумму от 100 тысяч до одного миллиона рублей.