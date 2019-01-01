Под колесами товарного поезда в Гатчине скончалась школьница





Девушку 17-ти лет, которая переходила железнодорожные пути, сбил товарный поезд. Пострадавшая скончалась на месте – её травмы оказались несовместимыми с жизнью.





О погибшей известно то, что она была жительницей города Гатчина Ленинградской области и училась в одной из местных гимназий.





Сейчас по факту случившегося следственая группа транспортной полиции проводит проверку и устанавливает обстоятельства трагедии.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Калининском районе 19-летний житель Петербурга попал под поезд и погиб . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 11 января, около 11 утра на 3-м км перегона “Гатчина – Товарная – Фрезерная” произошла серьёзная трагедия. Об этом сообщает Управление транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.