Петербургских подростков предлагают сажать в тюрьму за издевательства над животными

Четырбок считает, что если ребенок жесток с животным в детстве, то это может стать причиной более серьезных проступков в будущем. Такое ни в коем случае нельзя спускать с рук, уверен он, говорится в ТАСС.





Инициатором изменений в Уголовном кодексе России стали депутат ЗакСа, в том числе и Денис Четырбок. Он считает, что жестокое обращение с животными- это весомая причина для реального наказания подростков.Это также страшно, как убийства, кражи и вандализм, за которые в России дети несут ответственность с 14 лет. С доводами чиновников уже согласились на заседании, которое состоялось 11 января. После документ направят на рассмотрение в Госдуму.