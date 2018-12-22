В Ломоносовском районе мусорные баки осветила загоревшаяся иномарка





Огонь охватил автомобиль марки Peugeot. Тот был припаркован неподалеку от мусорных баков.

На местро происшествия прибыла пожарная бригада и сотрудники полиции. Причины и обстоятельства возгорания пока не известны. О пострадавших информации нет.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Выборге загорелась иномарка, припаркованная на улице Маяковского. Тогда в результаете случившегося никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Около шести часов вечера 11 января в посёлке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.