Петербурженку обвиняют в краже денег из кассы аптеки, где она работала

Известно, что женщина практически ничем не рисковала – горе-работодатели даже не удосужились проверить ее паспортные данные, а также не стали заключать с ней договор. Несмотря на это, полицейские довольно быстро уличили виновную в преступлении, говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Дело в том, что из кассы аптечного пункта пропало 40 тысяч рублей. Инцидент произошел 24 декабря 2018 года во Фрунзенском районе. В этот момент в аптеке работала стажер – она устроилась туда перед самыми праздниками. Сотрудники правоохранительных органов считают, что это был коварный план с целью похищения денег.