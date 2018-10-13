На доме по улице Чехова появилась картина Пикассо «Портрет поэта Сабартеса»

Художница рассказывает, что места для работ выбирает случайно – во время прогулок. На улице Чехова она нарисовала сразу две картины, но одну из них уже закрасили коммунальщики, пишут поклонники Ульяны Полоз в социальных сетях. Жаль, ведь талант петербурженки снискал много поклонников – гости города любят приходить на то или иное место, чтобы оценить картину.









Ульяна Полоз выкладывает свои работы в Instagram-аккаунте. Это – ее не первый опыт рисования на стенах зданий. Все репродукции являются частью проекта под названием Outingsprojectspb. На этот раз девушка решила украсить город работой Пикассо.