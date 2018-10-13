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На доме по улице Чехова появилась картина Пикассо «Портрет поэта Сабартеса»
20:36
Тэги: улица чехова, художница, пикассо, репродукция
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