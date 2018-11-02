В Петербурге временно приостановили снос газетных киосков





По его результатам Александр Беглов дал поручение на три месяца приостановить демонтаж газетных киосков. Также отмечается, что заявки владельцев киосков на продление договоров аренды, поданные в декабре, будут рассмотрены рабочей группой.





Напомним, что вчера в Санкт-Петербурге снесли как минимум семь киосков с печатной продукцией. Это вызвано тем, что владельцы ларьков не продлили договор аренды с городом. В свою очередь город отказался продлевать договоры, ссылаясь на то, что они не соответствуют новому ГОСТу по эксплуатации дорог . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 11 января, прошло совещание с участием вице-губернатора Сергея Мовчана, вице-губернатора Александра Говорунова и руководителей профильных комитетов, передает “Мойка78”.