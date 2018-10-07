Смольный заинтересовался рекой Новой, от которой идет неприятный запах





Из-за вещества канал реки даже не замерзает, несмотря на низкую температуру воздуха. Известно, что содержание эталона ранее было превышено в 5,4 тысячи раз. Комитет по природопользованию совместно с Северо-Западным следственным управлением отмечают также неприятный запах, исходящий от воды.Специалисты сделали новый забор воды, чтобы выяснить, изменилась ли ситуация. Скорее всего, виновником загрязнения Новой может быть аэропорт Пулково, который сливает в нее сточные воды, говорится в «Фонтанке».