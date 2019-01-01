В Санкт-Петербурге увеличили пенсии за выслугу лет

Сейчас коэффициент индексации равен 1,04, тогда как раньше был в два раза меньше. Таким образом, бывшие чиновники на пенсии будут получать более 50 тысяч рублей.









Известно, что нововведение вступило в силу с первого января текущего года. Изменения коснуться тех, кто работал в органах государственности власти и управления нашего города. Соответствующее распоряжение уже подписан врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.