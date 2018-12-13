В Петербурге можно будет прогуляться по маршруту исследователя Арктики Витуса Беринга





Маршут посвящён Витусу Берингу – первому исследователю Арктики. Он включает в себя более 30 точек на карте Петербурга: экспонаты и макеты вещей, связанных с экспедицией, будут оживать на смартфонах при наведении на QR-кода. Например, участники смогут выстрелить из виртуальной копии корабельной пушки.





Презентация маршрута пройдёт 16 января в музее-макете “Петровская Акватория”.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что "Чижик" Красногвардейского района выйдет на новый маршрут . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Новый туристический путь запускают в Санкт-Петербурге к 200-летию открытия Арктики и Антарктики. Об этом сообщает музей-макет “Петровская Акватория”.