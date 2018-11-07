Суд подтвердил штраф, наложенный на администрацию района Ленинградской области за борщевик

Согласно постановлению, на один из районов Ленинградской области (какой – не сообщается) налагается штраф за ненадлежащий уход за своими участками в 45,5 гектаров – они заросли сорняком борщевика. Размер штрафа составил 400 тыс рублей.





Администрация района Ленобласти обратилась в суд с просьбой отменить штраф, однако тот лишь снизил его до 200 тыс рублей.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургская компания заплатит штраф за вывески и кондиционеры на улице Рубинштейна . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Суд не полностью удовлетворил обращение района Ленинградской области с просьбой снизить штраф. Дело в том, что ранее Россельхознадзор по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вынес постановление. Об этом пишет “Мойка78”.