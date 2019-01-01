Житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя и тяжком избиении другого

Как полагает следствие, вечером 10 марта прошлого года обвиняемый в квартире своих знакомых, проживающих на одной из улиц поселка Рябово Тосненского района Ленобласти, на почве личной неприязни избил 50-летнего хозяина квартиры. Своими действиями обвиняемый причинил мужчине телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.





Кроме того, по версии следствия, 13 августа 2018 года, в ходе распития спиртного в гостях у другого своего знакомого в деревне Рябово, обвиняемый избил 57-летнего мужчину и дважды выстрелил в голову потерпевшего из огнестрельного оружия, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.









Житель Тосненского района Ленобласти обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.