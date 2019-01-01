В Рощино легковушка врезалась в микроавтобус и “разлетелась” на части





Около полуночи легковой автомобиль марки Hyundai Solaris врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter. Как утверждают очевидцы, удар оказался настолько сильным, что легковушку откинуло на 40 метров и она потеряла левую подвеску и часть передней части. Микроавтобус же лишился колеса.





В результате аварии пострадали отец и сын, которые находились в Volkswagen Transporter – они получили разрыв связок, перелом и вывих.





Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако позже был также госпитализирован – у него открытый перелом.





Подробности случившегося устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb писала, что пострадавший в ДТП на Невском проспекте умер в Мариинской больнице Петербурга . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Вечером, 10 января, на выезде из Рощино Выборгского района произошло ДТП. Об этом соощает “Фонтанка”.