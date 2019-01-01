В «Зенит» может перейти защитник «Бенфики» Гримальдо





«Зенит» предложил португальскому клубу за 23-летнего футболиста €16 млн.





При этом отмечается, что отступные в контракте футболиста составляют €60 млн, поэтому, возможно, «Бенфика» откажется от предложения «сине-бело-голубых».





Кроме того, интерес к защитнику проявляют итальянские клубы «Наполи» и «Ювентус».





В этом сезоне Гримальдо провел в составе «Бенфики» 16 игр, забил два гола, отдал четыре передачи.













Фото: Инстаграм Ранее сообщалось о том, чт о «Зенит» отказался продавать Эмилиано Ригони «Индепендьенте» за пять млн долларов.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Инстаграм





Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо может перейти в «Зенит», сообщает издание A Bola.