Начальник ГУ МВД Петербурга Сергей Умнов уходит с поста





Сообщается, что вчера, 10 января, в Администрацию президента от министра МВД Владимира Колокольцева поступило представление на повышение Сергея Умнова. Предполагается, что начальника ГУ МВД Петербурга повысят до заместителя министра МВД России.





Окончательно кандидатуру утвердят в середине февраля. До этого Сергея Умнова проверят Генпрокуратура и ФСБ. После того, как президент подпишет соответствующий указ, Умнов будет назначен на новую должность.





О том, кто вскоре займёт пост начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга, пока не сообщается.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что суд приговорил обвиняемого в мошенничестве полковника МВД к пяти годам колонии . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 11 января, стало известно, что начальник ГУ МВД Санкт-Петербурга покидает свой пост. Об этом пишет “Фонтанка”.