Начальник Сортавальской дистанции РЖД  отправлен под арест за получение взятки





Он обвиняется в получении взятки. Богданов будет находиться под арестом до четвертого марта 2019 года.





По версии следствия, в июле 2017 года, Богданов, являясь начальником Сортавальской дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Октябрьской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги", получил в качестве взятки денежные средства в размере 155 тыс. рублей за неосуществление контроля и несообщение руководству, а также в правоохранительные органы, о производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.





Богданов просил суд избрать меру в виде домашнего ареста или залога.









Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Сортавальской дистанции РЖД Павла Богданова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.