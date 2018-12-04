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Три самолёта не могут попасть в Пулково из-за сильного ветра

18:33
Тэги: пулково, самолет, задержка
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Тэги: пулково, самолет, задержка



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