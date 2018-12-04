Три самолёта не могут попасть в Пулково из-за сильного ветра





Решение не лететь в Пулково, а приземлиться на запасном аэропорту в Москве приняли экипажи воздушных судов. Причиной этого стал сильный боковой ветер.





О том, когда самолёты смогут приземлиться в Пулково, информации пока нет. Авиакомпания “Россия”, которая обслуживает рейсы из Москвы передаёт, что это случится сразу, как только улучшатся погодные условия.





Отмечается, что основная часть авиарейсов в Пулково обслуживается в обычном режиме.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что пьяную женщину сняли с самолёта, который вылетал из Пулково . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Два авиарейса из Москвы и один рейс из Мурманска прибудут в петербургский аэропорт с опозданием. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на Пулково.