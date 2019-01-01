Жительница Петербурга устроилась стажером в аптеку, чтобы похитить деньги из кассы





Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемая специально устроилась стажером в аптеку, чтобы похитить деньги из кассы.





В полицию поступило сообщение о пропаже денежных средств из кассы в аптеке на Стрельбищенской улице. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.





Сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы и задержать ее. Задержанной оказалась 49-летняя неработающая жительница Кировского района.





Возбуждено уголовное дело.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге на скамье подсудимы х оказалась 70-летняя пенсионерка, обвиняемая в краже денег у умершей соседки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже из аптеки, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.