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Житель Петербурга получил условный срок за мошенничество с поступлением в институт
18:16
Тэги: мошенничество, институт, суд
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