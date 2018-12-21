Житель Петербурга получил условный срок за мошенничество с поступлением в институт





Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.





Суд установил, что Гасанов, узнав от своего знакомого о заинтересованности жительницы Петербурга в поступлении ее сына в Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, решил похитить денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Он сообщил, что у него есть возможность организовать поступление сына женщины в институт. При этом он сказал, что 600 тысяч рублей якобы пойдут в фонд содействия ветеранам внутренних войск МВД России.



Жительница Петербурга перечислила денежные средства на счет Гасанова.





В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Из заявлений потерпевшей было установлено, что подсудимый компенсировал ущерб в размере 310 тысяч рублей.





Кроме того, с Гасанова взыскан материальный ущерб в размере 290 000 рублей.





Ранее сообщалось о том, ч то суд Петербурга продлил арест бывшему следователю, который обвиняется в краже 11 кг кокаина из вещдоков.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Приморский районный суд Петербурга назначил в отношении Руслана Гасанова наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца условно с испытательным сроком два года, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.