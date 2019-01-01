На 103-ем год жизни скончался ветеран прокуратуры Санкт-Петербурга





Иван Гаевский отдал службе в ведомстве 32 года. Свой карьерный путь он начинал ещё в 1942 году и в связи с обстановкой тех времен до снятия блокады работал военным следователем. Он занимался делами об убийствах, кражах и грабежах.





После войны Иван Яковлевич стал старшим прокурором, позже трудился в органах военной прокуратуры.





За свои заслуги ветеран ведомства был награждён многочисленными боевыми наградами. Те, кто знал Ивана Яковлевича, отзываются о нём как об активном, светлом и порядочном человеке. Он всегда пользовался большим авторитетом среди коллег.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге скончался и будет похоронен зампред правительства Коми . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 11 января, состоялись похороны ветерана прокуратуры Санкт-Петербурга старшего советника юстиции Ивана Яковлевича Гаевского. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.