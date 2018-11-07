Александр Дрозденко поздравил прокуроров с их профессиональным праздником





На мероприятии, посвященном 297-летию российской прокуратуры, глава региона также вручил прокурорам памятные награды.





Длександр Дрозденко отметил: “Вместе с вами, прокурорами, мы добились определенных успехов в улучшении ситуации в лесном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и транспортном обслуживании населения”.





Также губернатор Ленинградской области высказал уверенность в том, что совместная работа с прокуратурой непременно принесёт результат и по другим направлениям.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура представила проекты, которые облегчат жизнь предпринимателям . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Сегодня, 11 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Об этом сообщает правительство Ленинградской области.