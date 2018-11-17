Суд Петербурга продлил арест бывшему следователю, который обвиняется в краже 11 кг кокаина из вещдоков





Он обвиняется по трем статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконный оборот наркотиков» и «Хищение наркотических средств».





По решению суда, он будет находиться под стражей до 14 марта 2019 года.





Следователь мотивировал свое ходатайство тем, что до настоящего момента не установлено местонахождение кокаина, а также иных материальных благ (денежных средств, предметов роскоши и т.д.). полученных в результате сбыта вышеуказанного наркотического средства, которые Воробьев, находясь на свободе, может уничтожить.





Обвиняемый и защитники возражали против удовлетворения ходатайства, просили изменить избранную меру на любую другую, не связанную с лишением свободы.





По версии следствия, Воробьев похитил около 11 кг кокаина из камеры хранения вещественных доказательств, которые впоследствии сбыл вместе с сообщниками.









Невский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего старшего следователя по расследованию особо важных дел городского СК Николая Воробьева, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.