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Суд Петербурга продлил арест бывшему следователю, который обвиняется в краже 11 кг кокаина из вещдоков

17:49
Тэги: кокаин, наркотики, следователи, николай воробьев
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Тэги: кокаин, наркотики, следователи, николай воробьев



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