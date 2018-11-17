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Суд Петербурга продлил арест бывшему следователю, который обвиняется в краже 11 кг кокаина из вещдоков
17:49
Тэги: кокаин, наркотики, следователи, николай воробьев
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